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Ярослава Магучих рассказала о дальнейших планах

Легкая атлетика

Украинка не собирается останавливаться на достигнутом

Ярослава Магучих рассказала о дальнейших планах

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ярослава Магучих стала обладательницей нового мирового рекорда.

Напомним, что на этапе Бриллиантовой лиги в Париже она прыгнула на 2.10 метра.

Украинка рассказала в комментарии EBU о своих планах.

"Что дальше? Олимпийские игры. Мы действительно на них нацелены, но пока мне надо подзарядить свои силы, чтобы иметь силы перед Олимпиадой".

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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