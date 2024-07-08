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Ярослава Магучих рассказала о дальнейших планах
Украинка не собирается останавливаться на достигнутом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ярослава Магучих стала обладательницей нового мирового рекорда.
Напомним, что на этапе Бриллиантовой лиги в Париже она прыгнула на 2.10 метра.
Украинка рассказала в комментарии EBU о своих планах.
"Что дальше? Олимпийские игры. Мы действительно на них нацелены, но пока мне надо подзарядить свои силы, чтобы иметь силы перед Олимпиадой".
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Источник:Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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