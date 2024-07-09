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Марина Бех-Романчук вошла в заявку на этап Бриллиантовой лиги в Монако
Соревнования пройдут 12-го июля
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская прыгунья Марина Бех-Романчук заявлена на девятый этап Бриллиантовой лиги-2024 по легкой атлетике.
Напомним, что соревнования состоятся в пятницу, 12 июля.
В Бриллиантовой лиге до старта Олимпиады остается единственный этап в тройном прыжке среди женщин - он состоится именно в Монако. В Лондоне перед Играми-2024 также разыграют награды женских прыжков в длину - дисциплины, в которой Бех-Романчук не отобралась в Париж-2024.
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Источник:Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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