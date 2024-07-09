Марина Бех-Романчук вошла в заявку на этап Бриллиантовой лиги в Монако

Украинская прыгунья Марина Бех-Романчук заявлена на девятый этап Бриллиантовой лиги-2024 по легкой атлетике.

Напомним, что соревнования состоятся в пятницу, 12 июля.

В Бриллиантовой лиге до старта Олимпиады остается единственный этап в тройном прыжке среди женщин - он состоится именно в Монако. В Лондоне перед Играми-2024 также разыграют награды женских прыжков в длину - дисциплины, в которой Бех-Романчук не отобралась в Париж-2024.