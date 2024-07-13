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Марина Бех-Романчук: Благодарна за этот день. Видео
Украинка набирает обороты
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук прокомментировала
"Благодарна за этот день. Мои первые соревнования в этом сезоне. 14,81 и третье место в Монако"
Напомним, что из-за травм 28-летняя украинка ограничилась в этом году лишь январскими соревнованиями в Дортмунде и пропускала до сих пор главные старты сезона — Евро-2024 и мировое первенство по легкой атлетике в помещении.
Марина выступит на Олимпийских играх-2024 в Париже (Франция). Финал тройного прыжка состоится 3 августа.
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