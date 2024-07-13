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Марина Бех-Романчук: Благодарна за этот день. Видео

Легкая атлетика
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Украинка набирает обороты

Марина Бех-Романчук: Благодарна за этот день. Видео

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук прокомментировала бронзовое выступление на очередном этапе Бриллиантовой лиги в Монако. Соответствующий пост наша спортсменка опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

"Благодарна за этот день. Мои первые соревнования в этом сезоне. 14,81 и третье место в Монако"

Напомним, что из-за травм 28-летняя украинка ограничилась в этом году лишь январскими соревнованиями в Дортмунде и пропускала до сих пор главные старты сезона — Евро-2024 и мировое первенство по легкой атлетике в помещении.

Марина выступит на Олимпийских играх-2024 в Париже (Франция). Финал тройного прыжка состоится 3 августа.

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