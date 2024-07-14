Бех-Романчук показала фото с воскресной тренировки

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка продемонстрировала воскресный тренировочный лук. Соответствующий пост украинка разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Пидручный показал фото из подготовки к сезону 2024/2025.