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Бех-Романчук показала фото с воскресной тренировки

Легкая атлетика
Обновлено

Марина как обычно в огне

Бех-Романчук показала фото с воскресной тренировки

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка продемонстрировала воскресный тренировочный лук. Соответствующий пост украинка разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Пидручный показал фото из подготовки к сезону 2024/2025.

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Марина Бех-Романчук
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