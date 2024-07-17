Легкая атлетика
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19-летняя украинская скороходка одержала победу на открытом чемпионате Франции по легкой атлетике
Спортсменка установила личный рекорд
Фото: Base of Ukrainian sports
Украинская скороходка Валерия Шоломицкая одержала победу на открытом чемпионате Франции по легкой атлетике.
19-летняя украинка выступала на дистанции 10 000 м. Она финишировала первой с результатом 45:22,56 с более чем 3-минутным отрывом от преследовательниц.
Стоит отметить, что благодаря этому результату Шоломицкая установила личный рекорд на этой дистанции.
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Также это второй лучший результат в истории украинской легкой атлетики среди молодежи (U-23).
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