19-летняя украинская скороходка одержала победу на открытом чемпионате Франции по легкой атлетике

Украинская скороходка Валерия Шоломицкая одержала победу на открытом чемпионате Франции по легкой атлетике.

19-летняя украинка выступала на дистанции 10 000 м. Она финишировала первой с результатом 45:22,56 с более чем 3-минутным отрывом от преследовательниц.

Стоит отметить, что благодаря этому результату Шоломицкая установила личный рекорд на этой дистанции.

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Также это второй лучший результат в истории украинской легкой атлетики среди молодежи (U-23).