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Бех-Романчук: Пора мне двигаться дальше и начинать все с чистого листа. Фото
Удачи в этом походе
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка поблагодарила соотечественников за поддержку после Олимпийских игр-2024 и рассказала о своих дальнейших планах. Соответствующий пост Марина опубликовала на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, ранее Коляденко
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