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Бех-Романчук: Пора мне двигаться дальше и начинать все с чистого листа. Фото

Легкая атлетика
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Удачи в этом походе

Бех-Романчук: Пора мне двигаться дальше и начинать все с чистого листа. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка поблагодарила соотечественников за поддержку после Олимпийских игр-2024 и рассказала о своих дальнейших планах. Соответствующий пост Марина опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, ранее Коляденко прокомментировала поражение в финале ОИ-2024.

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