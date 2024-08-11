Бех-Романчук: Пора мне двигаться дальше и начинать все с чистого листа. Фото

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка поблагодарила соотечественников за поддержку после Олимпийских игр-2024 и рассказала о своих дальнейших планах. Соответствующий пост Марина опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, ранее Коляденко прокомментировала поражение в финале ОИ-2024.