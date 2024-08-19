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Ярослава Магучих пожертвовала 1 млн грн на авто для ВСУ

Легкая атлетика

Украинка помогла закрыть сбор

Ярослава Магучих пожертвовала 1 млн грн на авто для ВСУ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих выделила на сбор блогера Игоря Лаченкова 1 млн грн из призовых от государства за золотую медаль на Олимпийских играх.

"Мы привыкли большинство хороших вещей делать тихо, но многие люди убеждали меня, что пора менять эту привычку в себе.

Как видите — получается. Сегодня 1 млн гривен отошел на банк @lachen_tyt, который собирает 12 миллионов гривен на автомобили для подразделений Сил обороны Украины. Сейчас идут активные боевые действия на разных направлениях и защитникам эти машины нужны как никогда.

Поэтому я призываю украинцев, друзей и фанатов из-за рубежа присоединиться к большой цели и побить рекорд по скорости закрытия сбора, спасти сотни жизней украинских воинов и стать частью победы в будущем.

Переходите на страницу @lachen_tyt или ко мне в стоирс и донатьте любую сумму, а если вам повезет — сможете выиграть подарок от меня и других Олимпийских призеров и чемпионов за небольшой донат", — написала спортсменка.

Напомним, что ранее Магучих выделила 1 млн грн на приюты для животных и 500 тысяч на восстановление военных.

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Ярослава Магучих
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MAGA KING
19.08.2024 в 22:18
Глупая девочка.
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Комментарии 1
avatar
MAGA KING
19.08.2024 в 22:18
Глупая девочка.
Ответить
0
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