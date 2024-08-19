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Магучих: Любая ежедневная сумма для ВСУ — это шаг к победе
Задонатила 1 миллион гривен
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Ярослава Магучих в соцсетях прокомментировала новость о донате 1 млн грн Игорю Лаченкову и Евгению Пронину на автомобили для ВСУ.
" - сколько тебе нужно для счастья?
- один миллион гривен ноль копеек?
А если без шуток, это мой третий большой, а главное — публичный донат.
Я хочу напомнить, что любая ежедневная сумма для ВСУ — это шаг к победе. Хочу сказать, что не бывает маленьких донатов и хочу поблагодарить ребят Игоря Лаченкова и Евгения Пронина за то, что в течение всех лет организуют сборы, которые спасут жизни и уничтожат врагов", — прокомментировала спортсменка.
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