Магучих: Любая ежедневная сумма для ВСУ — это шаг к победе

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Ярослава Магучих в соцсетях прокомментировала новость о донате 1 млн грн Игорю Лаченкову и Евгению Пронину на автомобили для ВСУ.

" - сколько тебе нужно для счастья?

- один миллион гривен ноль копеек?

А если без шуток, это мой третий большой, а главное — публичный донат.

Я хочу напомнить, что любая ежедневная сумма для ВСУ — это шаг к победе. Хочу сказать, что не бывает маленьких донатов и хочу поблагодарить ребят Игоря Лаченкова и Евгения Пронина за то, что в течение всех лет организуют сборы, которые спасут жизни и уничтожат врагов", — прокомментировала спортсменка.