Ярослава Магучих одержала победу на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне

22 августа состоялся этап Бриллиантовой лиги в Лозанне по прыжкам в высоту. Нашу страну представляли Ярослава Магучих и Ирина Геращенко.

До высоты 1.92 м добрались девять прыгуний. При этом Магучих с высоты 1.92 метра только начинала выступления на этапе.

Высота 1.92 м покорилась только Магучих, Олислагерс, Гонзель и Паттерсон, а Ирина Геращенко не использовала ни одной попытки.

За золото украинка боролась с Паттерсон, Магучих в итоге стала победительницей этапа с высотой 1.99 м.

Бриллиантовая лига. Прыжки в высоту, женщины

Ярослава Магучих (Украина) - 1.99 м

Элеанор Паттерсон (Австралия) - 1.96 м

Никола Олислагерс (Австралия) - 1.92 м

...

5. Ирина Геращенко (Украина) - 1.88 м