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Ярослава Магучих одержала победу на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне
Украинка не дала и малейшего шанса соперницам
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
22 августа состоялся этап Бриллиантовой лиги в Лозанне по прыжкам в высоту. Нашу страну представляли Ярослава Магучих и Ирина Геращенко.
До высоты 1.92 м добрались девять прыгуний. При этом Магучих с высоты 1.92 метра только начинала выступления на этапе.
Высота 1.92 м покорилась только Магучих, Олислагерс, Гонзель и Паттерсон, а Ирина Геращенко не использовала ни одной попытки.
За золото украинка боролась с Паттерсон, Магучих в итоге стала победительницей этапа с высотой 1.99 м.
Бриллиантовая лига. Прыжки в высоту, женщины
Ярослава Магучих (Украина) - 1.99 м
Элеанор Паттерсон (Австралия) - 1.96 м
Никола Олислагерс (Австралия) - 1.92 м
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5. Ирина Геращенко (Украина) - 1.88 м
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