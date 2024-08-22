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Ярослава Магучих одержала победу на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне

Легкая атлетика
Обновлено

Украинка не дала и малейшего шанса соперницам

Ярослава Магучих одержала победу на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

22 августа состоялся этап Бриллиантовой лиги в Лозанне по прыжкам в высоту. Нашу страну представляли Ярослава Магучих и Ирина Геращенко.

До высоты 1.92 м добрались девять прыгуний. При этом Магучих с высоты 1.92 метра только начинала выступления на этапе.

Высота 1.92 м покорилась только Магучих, Олислагерс, Гонзель и Паттерсон, а Ирина Геращенко не использовала ни одной попытки.

За золото украинка боролась с Паттерсон, Магучих в итоге стала победительницей этапа с высотой 1.99 м.

Бриллиантовая лига. Прыжки в высоту, женщины

Ярослава Магучих (Украина) - 1.99 м

Элеанор Паттерсон (Австралия) - 1.96 м

Никола Олислагерс (Австралия) - 1.92 м

...

5. Ирина Геращенко (Украина) - 1.88 м

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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
22.08.2024 в 22:55
МОЛОДЕЦ
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Комментарии 2
alex.belogubko (одесса)
22.08.2024 в 22:55
МОЛОДЕЦ
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1
0
avatar
Просто Квашин (Харків)
22.08.2024 в 23:11
та не вірю своїм очам... білогубко і позитив !
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