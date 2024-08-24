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Магучих – о флаге: Я буду выступать только под твоими цветами и буду поднимать тебя вверх. Видео

Легкая атлетика

Легендарная спортсменка

Магучих – о флаге: Я буду выступать только под твоими цветами и буду поднимать тебя вверх. Видео

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поздравила своих соотечественников с Днем флага и Днем независимости. Соответствующий пост наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Свитолина поздравила Украину с 33-й годовщиной независимости.

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