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Магучих – о флаге: Я буду выступать только под твоими цветами и буду поднимать тебя вверх. Видео
Легендарная спортсменка
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поздравила своих соотечественников с Днем флага и Днем независимости. Соответствующий пост наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Свитолина
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