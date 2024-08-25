Магучих встретилась с Усиком и поддержала пленных азовцев. Фото

Украинская легкоатлетка, олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих лично познакомилась с чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО). Произошло это в Киеве во время празднования Дня независимости Украины. Соответствующий снимок Ярослава опубликовала на своей странице в Instagram.

Также Магучих приняла участие в акции по поддержке пленных бойцов Азова "Free Azov".