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Магучих встретилась с Усиком и поддержала пленных азовцев. Фото
Легендарное фото
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих лично познакомилась с чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО). Произошло это в Киеве во время празднования Дня независимости Украины. Соответствующий снимок Ярослава опубликовала на своей странице в Instagram.
Также Магучих приняла участие в акции по поддержке пленных бойцов Азова "Free Azov".
Напомним, что ранее Усик
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