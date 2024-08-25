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Магучих встретилась с Усиком и поддержала пленных азовцев. Фото

Легкая атлетика
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Легендарное фото

Магучих встретилась с Усиком и поддержала пленных азовцев. Фото

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих лично познакомилась с чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО). Произошло это в Киеве во время празднования Дня независимости Украины. Соответствующий снимок Ярослава опубликовала на своей странице в Instagram.

Магучих встретилась с Усиком и поддержала пленных азовцев. Фото - изображение 1

Также Магучих приняла участие в акции по поддержке пленных бойцов Азова "Free Azov".

Магучих встретилась с Усиком и поддержала пленных азовцев. Фото - изображение 2

Напомним, что ранее Усик подарил пояс WBC Зеленскому.

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