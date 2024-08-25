Легкая атлетика
Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинец Кохан – серебряный призер этапа Бриллиантовой лиги в Лозанне
Прекрасное продолжение сезона
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский легкоатлет Михаил Кохан завоевал серебро на этапе Бриллиантовой лиги в Лозане (Швейцария).
Наш спортсмен в дисциплине "метания молота" продемонстрировал результат 79,85 метров и уступил только чемпиону Олимпийских игр-2024, канадцу Этану Кацбергу (80,03). Бронзу завоевал поляк Войцех Новицки (76,05).
Напомним, что Кохан является бронзовым призером Олимпиады-2024.
Ранее в секторе прыжков в высоту
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Все-таки второй Рамос? Защитник Динамо выходит на более высокий уровень
- Умер немецкий футболист и тренер Кристоф Даум
- Александрия выносит Шахтер, победа Арсенала без Зинченко, погром Эвертона Миколенко и сухой матч Трубина. Главные новости за 24 августа
- Ярослава Магучих одержала победу на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн