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Украинец Кохан – серебряный призер этапа Бриллиантовой лиги в Лозанне

Легкая атлетика

Прекрасное продолжение сезона

Украинец Кохан – серебряный призер этапа Бриллиантовой лиги в Лозанне

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский легкоатлет Михаил Кохан завоевал серебро на этапе Бриллиантовой лиги в Лозане (Швейцария).

Наш спортсмен в дисциплине "метания молота" продемонстрировал результат 79,85 метров и уступил только чемпиону Олимпийских игр-2024, канадцу Этану Кацбергу (80,03). Бронзу завоевал поляк Войцех Новицки (76,05).

Напомним, что Кохан является бронзовым призером Олимпиады-2024.

Ранее в секторе прыжков в высоту победу одержала Ярослава Магучих.

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Михаил Кохан
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