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Украинец Дорощук взял бронзу на этапе Бриллиантовой лиги в Риме
Снова медаль для Олега
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский легкоатлет Олег Дорощук завоевал бронзовую награду на этапе Бриллиантовой лиги в Риме (Италия). В секторе прыжков в высоту наш спортсмен показал результат 2,27 метра и разделил третье место с представителем Италии Джанмарко Тамбери.
Золото завоевал атлет из Южной Кореи Ву Сан Хек (2,30), а серебро – у ямайца Ромейна Бекфорда (2,30).
Напомним, что эта медаль уже вторая для Дорощука за последнюю неделю - в Силезии наш соотечественник также завоевал бронзу.
Напомним, что следующий этап Бриллиантовой лиги состоится в швейцарском Цюрихе 5 сентября. Там надеемся увидеть победу Ярославы Магучих в женском секторе прыжков в высоту.
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