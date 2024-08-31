Украинец Дорощук взял бронзу на этапе Бриллиантовой лиги в Риме

Украинский легкоатлет Олег Дорощук завоевал бронзовую награду на этапе Бриллиантовой лиги в Риме (Италия). В секторе прыжков в высоту наш спортсмен показал результат 2,27 метра и разделил третье место с представителем Италии Джанмарко Тамбери.

Золото завоевал атлет из Южной Кореи Ву Сан Хек (2,30), а серебро – у ямайца Ромейна Бекфорда (2,30).

Напомним, что эта медаль уже вторая для Дорощука за последнюю неделю - в Силезии наш соотечественник также завоевал бронзу.

Напомним, что следующий этап Бриллиантовой лиги состоится в швейцарском Цюрихе 5 сентября. Там надеемся увидеть победу Ярославы Магучих в женском секторе прыжков в высоту.