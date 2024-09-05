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Ярослава Магучих выборола золото на этапе Бриллиантовой лиги в Цюрихе
Ирина Геращенко замкнула топ-3
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская спортсменка Ярослава Магучих одержала победу на этапе Бриллиантовой лиги 2024 в швейцарском Цюрихе.
Олимпийская чемпионка показала результат 1.96 м. На втором месте финишировала серебряный призер ОИ-2024 Никола Олислагерс, а топ-3 замкнула еще одна украинка Ирина Геращенко с результатом 1.93.
Ярослава поднимала планку на отметку 2,01, но взять высоту она не смогла.
Бриллиантовая лига. Цюрих, Швейцария. Прыжки в высоту. Женщины.
1. Ярослава Магучих (Украина) - 1,96
2. Никола Олислагерс (Австралия) - 1,93
3. Ирина Геращенко (Украина) - 1,93
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