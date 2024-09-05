Ярослава Магучих выборола золото на этапе Бриллиантовой лиги в Цюрихе

Украинская спортсменка Ярослава Магучих одержала победу на этапе Бриллиантовой лиги 2024 в швейцарском Цюрихе.

Олимпийская чемпионка показала результат 1.96 м. На втором месте финишировала серебряный призер ОИ-2024 Никола Олислагерс, а топ-3 замкнула еще одна украинка Ирина Геращенко с результатом 1.93.

Ярослава поднимала планку на отметку 2,01, но взять высоту она не смогла.

Бриллиантовая лига. Цюрих, Швейцария. Прыжки в высоту. Женщины.

1. Ярослава Магучих (Украина) - 1,96

2. Никола Олислагерс (Австралия) - 1,93

3. Ирина Геращенко (Украина) - 1,93