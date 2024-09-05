  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Легкая атлетика
  4. Ярослава Магучих выборола золото на этапе Бриллиантовой лиги в Цюрихе
В тренде
Легкая атлетика
Легкая атлетика

Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ярослава Магучих выборола золото на этапе Бриллиантовой лиги в Цюрихе

Легкая атлетика

Ирина Геращенко замкнула топ-3

Ярослава Магучих выборола золото на этапе Бриллиантовой лиги в Цюрихе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская спортсменка Ярослава Магучих одержала победу на этапе Бриллиантовой лиги 2024 в швейцарском Цюрихе.

Олимпийская чемпионка показала результат 1.96 м. На втором месте финишировала серебряный призер ОИ-2024 Никола Олислагерс, а топ-3 замкнула еще одна украинка Ирина Геращенко с результатом 1.93.

Ярослава поднимала планку на отметку 2,01, но взять высоту она не смогла.

Бриллиантовая лига. Цюрих, Швейцария. Прыжки в высоту. Женщины.

1. Ярослава Магучих (Украина) - 1,96

2. Никола Олислагерс (Австралия) - 1,93

3. Ирина Геращенко (Украина) - 1,93

По теме
yellow-arrow
Олимпийская спортсменка Ребекка Чептегей умерла через несколько дней после того, как ее поджег парень
yellow-arrow
Участница Олимпиады-2024 по легкой атлетике попала в больницу после того, как ее поджег парень
yellow-arrow
Украинец Дорощук взял бронзу на этапе Бриллиантовой лиги в Риме
Ярослава Магучих
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости