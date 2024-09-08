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Бех-Романчук показала урожай 2024 года. Фото

Легкая атлетика
Обновлено

Украинка не стесняется работать в поле

Бех-Романчук показала урожай 2024 года. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка сейчас дома и наслаждается домашними делами, в том числе на огороде. Соответствующие снимки Марина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Бех-Романчук показала урожай 2024 года. Фото - изображение 1Бех-Романчук показала урожай 2024 года. Фото - изображение 2

Напомним, что ранее стало известно, кто понесет флаг Украины на закрытии Паралимпийских игр-2024.

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