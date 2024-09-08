Бех-Романчук показала урожай 2024 года. Фото

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка сейчас дома и наслаждается домашними делами, в том числе на огороде. Соответствующие снимки Марина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее стало известно, кто понесет флаг Украины на закрытии Паралимпийских игр-2024.