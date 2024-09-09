Ирина Геращенко одержала победу на турнире в Брешии в рамках Континентального тура

Ирина Геращенко выиграла турнир бронзового уровня Континентального тура в Брешии в прыжках в высоту, покорив высоту в 1.86 метра. Эта победа в Италии стала первой для нее на международных соревнованиях в текущем году. До этого высшие ступеньки пьедестала наша легкоатлетка занимала только на чемпионате Украины во Львове и на командном национальном первенстве в Луцке.

Этот турнир для Ирины Геращенко также стал последним накануне суперфинала сезона Бриллиантовой лиги в Брюсселе. Там она будет соревноваться вместе с Ярославой Магучих, которая тоже туда пробилась по итогам этого сезона.

Добавим, что финал сезона Бриллиантовой лиги в Бельгии состоится 13 сентября.