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Ирина Геращенко одержала победу на турнире в Брешии в рамках Континентального тура

Легкая атлетика

Об этом сообщает Суспильне Спорт

Ирина Геращенко одержала победу на турнире в Брешии в рамках Континентального тура

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Ирина Геращенко выиграла турнир бронзового уровня Континентального тура в Брешии в прыжках в высоту, покорив высоту в 1.86 метра. Эта победа в Италии стала первой для нее на международных соревнованиях в текущем году. До этого высшие ступеньки пьедестала наша легкоатлетка занимала только на чемпионате Украины во Львове и на командном национальном первенстве в Луцке.

Этот турнир для Ирины Геращенко также стал последним накануне суперфинала сезона Бриллиантовой лиги в Брюсселе. Там она будет соревноваться вместе с Ярославой Магучих, которая тоже туда пробилась по итогам этого сезона.

Добавим, что финал сезона Бриллиантовой лиги в Бельгии состоится 13 сентября.

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легкая атлетика Ирина Геращенко прыжки в высоту
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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Александр Гресь
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