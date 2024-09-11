Прыгун в высоту Олег Дорощук квалифицировался в финал Бриллиантовой лиги

Украинец Олег Дорощук примет участие в финале Бриллиантовой лиги-2024 по легкой атлетике. Прыгун в высоту впервые будет соревноваться на завершающем этапе главной коммерческой серии 13-14 сентября в Бельгии.

В финал отбирались шесть топ-спортсменов сезона - Олег Дорощук после двух стартов имел 12 очков (дважды завоевал бронзу в польской Силезии и Риме) и занимал седьмое место в рейтинге, поэтому напрямую не попадал в Брюссель. Впрочем, благодаря отказу трех других участников, а именно Джанмарко Тамбери, Гамиша Керра и Мутаза Баршима, нашему спортсмену удалось обеспечить себе участие в финале Бриллиантовой лиги.

"Ожидаемо, потому что после Рима я был на седьмом месте. Знал точно, что Гамиш не поедет, Мутаз - так же. Два человека не будут ехать, и я поднимаюсь на пятую строчку. Это классный опыт. Кто у нас был: Богдан Бондаренко, Андрей Проценко точно в финале прыгали, а кто еще из ребят - не знаю. В этом году мне подфартило. После Олимпиады многие отдыхают. Если делать все по технике и как надо, все будет классно. Попытка на 2.27 м [в Беллинцоне] это подтверждает. Чувствуется, что уже немного тяжело и в эмоциональном плане, и [в физическом]. Подводились к Олимпиаде - там удалось установить личный рекорд", - заявил Олег Дорощук.

Добавим, что кроме 23-летнего легкоатлета также в финале Бриллиантовой лиги-2024 примут участие Ярослава Магучих, Ирина Геращенко (прыгуны в высоту) и Артур Фельфер (метатель копья).