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Магучих: Всем спасибо за поддержку, это был непревзойденный сезон. Фото

Легкая атлетика
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Лучшая в своем ремесле

Магучих: Всем спасибо за поддержку, это был непревзойденный сезон. Фото

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка победила в финале Бриллиантовой лиги в Брюсселе и коротко подвела итоги сезона. Соответствующие снимки Ярослава разместила на своей официальной странице в Instagram.

Магучих: Всем спасибо за поддержку, это был непревзойденный сезон. Фото - изображение 1

Напомним, что в этом сезоне Магучих также установила новый мировой рекорд 2,10 метров – превзошла легендарный показатель болгарки Стефки Костадиновой, который держался долгих 37 лет (2,09).

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