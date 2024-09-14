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Магучих: Всем спасибо за поддержку, это был непревзойденный сезон. Фото
Лучшая в своем ремесле
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка
Напомним, что в этом сезоне Магучих также установила новый мировой рекорд 2,10 метров – превзошла легендарный показатель болгарки Стефки Костадиновой, который держался долгих 37 лет (2,09).
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