Магучих: Всем спасибо за поддержку, это был непревзойденный сезон. Фото

Украинская легкоатлетка, олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка победила в финале Бриллиантовой лиги в Брюсселе и коротко подвела итоги сезона. Соответствующие снимки Ярослава разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что в этом сезоне Магучих также установила новый мировой рекорд 2,10 метров – превзошла легендарный показатель болгарки Стефки Костадиновой, который держался долгих 37 лет (2,09).