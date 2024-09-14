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Геращенко – о завершении сезона: Надеюсь вернуться в финал через год
Отличный результат, Ирина
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, бронзовый призер Олимпийских игр-2024 по прыжкам в высоту Ирина Геращенко прокомментировала свое выступление в финале Бриллиантовой лиги-2024 в Брюсселе (Бельгия). Ее слова цитирует официальный сайт соревнований:
"Для меня это был действительно важный турнир, я рада стать третьей. Я довольна, что еще зимой у меня были травмы, а сейчас выступаю без боли. Получился отличный сезон.
Благодарна болельщикам за поддержку и надеюсь вернуться в финал через год. Теперь я поеду в Украину, чтобы побыть с семьей" – сказала наша спортсменка.
Напомним, что ранее Магучих
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