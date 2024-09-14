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Дорощук взял серебро в финале Бриллиантовой лиги-2024
Браво, Олег
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский легкоатлет Олег Дорощук финишировал вторым в финале Бриллиантовой лиги-2024. На последнем этапе в сезоне наш спортсмен прыгнул на высоту 2,31 метра. Эта планка покорилась украинцу только во второй раз в карьере.
Золото в секторе завоевал представитель Италии Джанмарко Тамберри (2,34), а ТОП-3 замкнул атлет из Южной Кореи У Сан Хек (2,25).
Еще один украинец Артур Фельнер дебютировал в финале Бриллиантовой лиги. В секторе метания копья наш спортсмен финишировал шестым (79,86).
Фельфнер провел четыре старта на уровне Бриллиантовой лиги в сезоне-2024. Его лучшим результатом стало четвертое место на этапе в Лозанне.
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