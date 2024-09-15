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Магучих, Геращенко и Дорощук заработали неплохие призовые за медали финала Бриллиантовой лиги

Легкая атлетика
Обновлено

Достойное вознаграждение

Магучих, Геращенко и Дорощук заработали неплохие призовые за медали финала Бриллиантовой лиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинские прыгуны в высоту заработали приличные гонорары за достойное выступление в финале Бриллиантовой лиги сезона 2024.

Так, Ярослава Магучих за победу получила 30 тысяч долларов, а ее коллега по команде Ирина Геращенко за бронзу – 7 тысяч долларов.

У мужчин Олег Дорощук, который неожиданно завоевал серебро в денежном эквиваленте получил 12 тысяч долларов.

Напомним, что этап в Брюсселе стал финальным в текущем сезоне. Далее легкоатлеты уходят в отпуск и на восстановление.

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