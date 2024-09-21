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Бех-Романчук покорила очередную горную вершину. Фото

Легкая атлетика
Обновлено

Марина продолжает подъем

Бех-Романчук покорила очередную горную вершину. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка вместе со своим мужем, пловцем Михаилом Романчуком покорили карпатскую вершину – гору Синяк. Соответствующие снимки Марина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, ранее Усик прибыл в Лондон на бой Джошуа-Дюбуа.

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Марина Бех-Романчук
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