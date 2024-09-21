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Магучих покорила новый вид водного спорта. Фото
Украинка талантлива во всем
фото из соцсетей
Украинская легкоатлетка, олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка наслаждается заслуженным отдыхом и покоряет новые виды водного спорта. В частности, Ярослава попыталась овладеть флайбордом. Соответствующий пост украинка разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, ранее Бех-Романчук
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