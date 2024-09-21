Магучих покорила новый вид водного спорта. Фото

Украинская легкоатлетка, олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка наслаждается заслуженным отдыхом и покоряет новые виды водного спорта. В частности, Ярослава попыталась овладеть флайбордом. Соответствующий пост украинка разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, ранее Бех-Романчук показала романтические фото из Карпат.