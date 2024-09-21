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Магучих покорила новый вид водного спорта. Фото

Легкая атлетика
Обновлено

Украинка талантлива во всем

Магучих покорила новый вид водного спорта. Фото

фото из соцсетей

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка наслаждается заслуженным отдыхом и покоряет новые виды водного спорта. В частности, Ярослава попыталась овладеть флайбордом. Соответствующий пост украинка разместила на своей официальной странице в Instagram.

Магучих покорила новый вид водного спорта. Фото - изображение 1

Напомним, ранее Бех-Романчук показала романтические фото из Карпат.

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