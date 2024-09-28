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Магучих показала, как обычно ходит пить кофе. Видео

Легкая атлетика

Стильный прикид

Магучих показала, как обычно ходит пить кофе. Видео

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка показала стильный наряд для кофейной паузы. Соответствующий пост Ярослава разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее международная федерация лыжного спорта продолжила отстранение россиян.

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