Легкая атлетика
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Магучих показала, как обычно ходит пить кофе. Видео
Стильный прикид
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка показала стильный наряд для кофейной паузы. Соответствующий пост Ярослава разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее международная федерация лыжного спорта
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