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Левченко показала фото с нежной сессии в синем платье

Легкая атлетика
Обновлено

Очаровательная украинка

Левченко показала фото с нежной сессии в синем платье

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, прыгунка в высоту Юлия Левченко поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка снялась в фотосессии и выбрала в качестве наряда волшебное и нежное синее платье. Соответствующий пост Юлия разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Магучих показала, как обычно ходит пить кофе.

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