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Левченко показала фото с нежной сессии в синем платье
Очаровательная украинка
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, прыгунка в высоту Юлия Левченко поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка снялась в фотосессии и выбрала в качестве наряда волшебное и нежное синее платье. Соответствующий пост Юлия разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Магучих
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