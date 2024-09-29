Левченко показала фото с нежной сессии в синем платье

Украинская легкоатлетка, прыгунка в высоту Юлия Левченко поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка снялась в фотосессии и выбрала в качестве наряда волшебное и нежное синее платье. Соответствующий пост Юлия разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Магучих показала , как обычно ходит пить кофе.