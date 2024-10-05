Легкая атлетика
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Левченко начала подготовку к следующему сезону. Фото
Удачных тренировок
Фото: redbull.com
Украинская легкоатлетка, представительница дисциплины "прыжки в высоту" Юлия Левченко поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка в субботу проводит тренировки в спортивном зале и готовится к старту следующего сезона. Соответствующий снимок она разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Костюк
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