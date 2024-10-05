Левченко начала подготовку к следующему сезону. Фото

Украинская легкоатлетка, представительница дисциплины "прыжки в высоту" Юлия Левченко поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка в субботу проводит тренировки в спортивном зале и готовится к старту следующего сезона. Соответствующий снимок она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Костюк показала первые фото из китайского Уханя.