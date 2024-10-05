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Левченко начала подготовку к следующему сезону. Фото

Легкая атлетика
Обновлено

Удачных тренировок

Левченко начала подготовку к следующему сезону. Фото

Фото: redbull.com

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, представительница дисциплины "прыжки в высоту" Юлия Левченко поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка в субботу проводит тренировки в спортивном зале и готовится к старту следующего сезона. Соответствующий снимок она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Левченко начала подготовку к следующему сезону. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Костюк показала первые фото из китайского Уханя.

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