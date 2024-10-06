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Осень в фиолете: Магучих показала яркие фото из центра Киева
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка в ярком фиолетовом костюме прогулялась по центру столицы – Киеву. Соответствующие снимки Ярослава опубликовала на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Харлан
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