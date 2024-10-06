Осень в фиолете: Магучих показала яркие фото из центра Киева

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка в ярком фиолетовом костюме прогулялась по центру столицы – Киеву. Соответствующие снимки Ярослава опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Харлан показала поклонникам своего домашнего любимца.