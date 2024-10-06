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Осень в фиолете: Магучих показала яркие фото из центра Киева

Легкая атлетика
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Осень в фиолете: Магучих показала яркие фото из центра Киева

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка в ярком фиолетовом костюме прогулялась по центру столицы – Киеву. Соответствующие снимки Ярослава опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Харлан показала поклонникам своего домашнего любимца.

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