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Магучих рассказала о главной цели на Олимпийских играх-2028

Легкая атлетика
Обновлено

Очень амбициозно

Магучих рассказала о главной цели на Олимпийских играх-2028

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих рассказала о своей главной цели на Олимпийских играх-2024. Об этом наша спортсменка заявила в эфире телемарафона "Мы Украина".

"Еще не побит олимпийский рекорд 2.06 м, очень хочется побить. Мы к этому идем, сейчас начнется новый цикл подготовки в четыре года.

Ставлю себе цель в Лос-Анджелес побить этот рекорд" – сказала Ярослава.

Напомним, что ранее Магучих провела мини-фотосессию в центре Киева.

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