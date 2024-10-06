Магучих рассказала о главной цели на Олимпийских играх-2028

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих рассказала о своей главной цели на Олимпийских играх-2024. Об этом наша спортсменка заявила в эфире телемарафона "Мы Украина".

"Еще не побит олимпийский рекорд 2.06 м, очень хочется побить. Мы к этому идем, сейчас начнется новый цикл подготовки в четыре года.

Ставлю себе цель в Лос-Анджелес побить этот рекорд" – сказала Ярослава.