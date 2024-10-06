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Магучих рассказала о главной цели на Олимпийских играх-2028
Очень амбициозно
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих рассказала о своей главной цели на Олимпийских играх-2024. Об этом наша спортсменка заявила в эфире телемарафона "Мы Украина".
"Еще не побит олимпийский рекорд 2.06 м, очень хочется побить. Мы к этому идем, сейчас начнется новый цикл подготовки в четыре года.
Ставлю себе цель в Лос-Анджелес побить этот рекорд" – сказала Ярослава.
Напомним, что ранее Магучих
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