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Бех-Романчук снялась в эротической фотосессии с цветами

Легкая атлетика

Марина не перестает удивлять

Бех-Романчук снялась в эротической фотосессии с цветами

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка снялась полуобнаженной в фотосессии с роскошным букетом цветов. Соответствующий пост Марина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Магучих показала яркие фото из центра Киева.

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