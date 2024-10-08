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Магучих призналась, сколько еще времени будет выступать на международном уровне
Довольно большой период как для спортсмена
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, олимпийская чемпионка и чемпионка мира по прыжкам в высоту Ярослава Магучих рассказала, сколько лет планирует выступать в профессии. Об этом она заявила в эфире марафона "Мы Украина".
– До какого возраста в вашем виде спорта обычно соревнуются женщины?
– Все индивидуально, но прыгают где-то до 35. И вот у меня в планах еще две Олимпиады. То есть Австралия 2032 года и все. Мне будет 31 и как раз еще можно прыгать – сказала Ярослава.
Напомним, что ранее Усик
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