  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Легкая атлетика
  4. Магучих призналась, сколько еще времени будет выступать на международном уровне
В тренде
Легкая атлетика
Легкая атлетика

Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Магучих призналась, сколько еще времени будет выступать на международном уровне

Легкая атлетика
Обновлено

Довольно большой период как для спортсмена

Магучих призналась, сколько еще времени будет выступать на международном уровне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, олимпийская чемпионка и чемпионка мира по прыжкам в высоту Ярослава Магучих рассказала, сколько лет планирует выступать в профессии. Об этом она заявила в эфире марафона "Мы Украина".

– До какого возраста в вашем виде спорта обычно соревнуются женщины?

– Все индивидуально, но прыгают где-то до 35. И вот у меня в планах еще две Олимпиады. То есть Австралия 2032 года и все. Мне будет 31 и как раз еще можно прыгать – сказала Ярослава.

Напомним, что ранее Усик поделился редкими фото из тренировочного лагеря к поединку против Фьюри.

По теме
yellow-arrow
Бех-Романчук снялась в эротической фотосессии с цветами
yellow-arrow
Магучих рассказала о главной цели на Олимпийских играх-2028
yellow-arrow
Осень в фиолете: Магучих показала яркие фото из центра Киева
Ярослава Магучих
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости