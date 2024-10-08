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Магучих: Надо больше говорить о войне в Украине, особенно сейчас

Легкая атлетика

Спортсменка считает, что нужно напоминать всему миру об этом

Магучих: Надо больше говорить о войне в Украине, особенно сейчас

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих рассказала о внимании иностранных медиа к войне в Украине во время ее участия в международных соревнованиях.

"С начала полномасштабного вторжения первые мои соревнования – это был чемпионат мира в Сербии. Да, в Сербии, куда мы добирались машиной. И это, наверное, единственные соревнования, где я прямо говорила, что хочу только золотую награду.

Я выходила, и журналисты были заинтересованы в происходящем сейчас в Украине. На протяжении двух лет, когда я ходила на пресс-конференции, было больше вопросов о войне в Украине, чем о моей спортивной карьере. Люди интересовались, и я понимала, что нужно говорить, потому что они это публикуют, и больше иностранцев узнают о событиях.

Надо больше говорить, особенно сейчас, когда Европа немного устала. Она хочет продлить свою жизнь, но мы тоже хотим продлить свою жизнь в мирной среде.

Ты говоришь, напоминаешь. И когда тебе кто-то говорит, что они уже устали от войны, я говорю: "А почему вы мне это говорите? Вы думаете, я не устала от войны?" Мы живем в этих реалиях. Скажите это россиянам, скажите это белорусам, которые пришли на наши земли, то есть не мне это нужно говорить", – сказала Магучих.

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Источник:
Ми - Україна
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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