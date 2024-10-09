Ярослава Магучих: Был сложный вопрос, куда потратить призовые

Олимпийская чемпионка Игр-2024 по прыжкам в высоту Ярослава Магучих рассказала, куда использовала призовые за выступление на Олимпиаде:

"Был сложный вопрос, куда потратить призовые. Часть денег получила моя команда, которая помогала мне добиваться успеха. Другая часть — на благотворительность. Но если про UA Animals я знала об их приютах, то с остальным было труднее. 500 тысяч гривен перевела на патронатную службу Азова, еще 500 тысяч — госпиталям, а еще 1 миллион — на автомобили для ВСУ.

Это первые публичные донаты мои. Не показывала раньше публично — не знаю почему. Мне кажется, людям нужно показывать, что ты тоже участвуешь, чтобы все участвовали, и не имеет значения, если это будут небольшие суммы", — сказала Магучих в коменатре для „Мы — Украина“.

Напомним, что летом Ярослава Магучих выиграла Олимпийские Игры.