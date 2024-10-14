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Бех-Романчук показала свой способ отдыха для души. Фото

Легкая атлетика

Украинку вдохновляет искусство

Бех-Романчук показала свой способ отдыха для души. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка показала, откуда берет вдохновение и как ведет свой пассивный отдых. Соответствующий снимок Марина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Бех-Романчук показала свой способ отдыха для души. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее WTA обновила рейтинг лучших теннисисток мира.

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