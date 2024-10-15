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Магучих претендует на звание Легкоатлетка года в Европе

Легкая атлетика

Победа в номинации вполне реальна

Магучих претендует на звание Легкоатлетка года в Европе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих претендует на звание "Легкоатлетка года в Европе". Украинка попала в тройку финалисток по версии European Athletics.

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Кроме Ярославы, в финальную тройку претенденток попали бегунки – Фемке Бол из Нидерландов и британка Кили Ходжкинсон. Церемония объявления победителей состоится 26 октября в столице Северной Македонии Скопье.

Напомним, что украинка этим летом установила новое мировое достижение в прыжках в высоту. В 2024 году на счету спортсменки золото Олимпиады и чемпионата Европы, а также серебро в ЧМ в помещении.

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Источник:
European Athletics
Опубликовал: Александр Симченко
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