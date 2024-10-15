Легкая атлетика
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Магучих прорекламировала одно из киевских кафе. Видео
Довольно неожиданное решение
фото из соцсетей
Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка снялась в рекламе одного из заведений питания Киева – кафе Honey. Соответствующий пост Ярослава опубликовала на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Билодид
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