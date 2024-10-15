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Магучих: Знала, что должна была забирать олимпийское золото в Украину

Легкая атлетика

Украинская спортсменка подвела итоги своих выступлений

Магучих: Знала, что должна была забирать олимпийское золото в Украину

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих прокомментировала победу на Олимпиаде и обновленный мировой рекорд.

– О чем прежде подумали после победы на Олимпиаде?

– Первое, о чем подумала: "Это наконец золото Олимпийских игр! И, наконец, мы это сделали". Но потом, мы общались с Татьяной Владимировной то она, конечно, ожидала несколько более высокий результат. Но все сложилось: самое главное, что выиграла золото, а высота – это уже не столь важно. А лучшие результаты будут показывать на следующих Играх.

И вроде бы я старалась себя не накручивать перед этими соревнованиями. Подходила очень настроенной – все было спокойно, не беспокоилась. Но где-то там далеко в душе все же был этот мандраж, потому что Олимпийские игры! Надо раз в 4 года представить свою страну, показать достойный результат.

– Что было более эмоциональным для вас в этом сезоне: победа на Олимпиаде или мировой рекорд?

– Мне всегда сложно сравнивать. Просто к олимпийскому золоту я шла и была готова – знала, что должна была забирать его в Украину. А по рекорду у меня была большая мотивация и одновременно я знала, что он до меня был еще так далеко.

Но в Париже все звезды сошлись, и честно, были просто безумные эмоции после рекорда. Потому что он держался 37 лет. А тут я его избила перед Олимпийскими играми. Это немного так тоже сбило, но ничего, — сказала Магучих.

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Источник:
Tribuna
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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