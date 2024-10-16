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Магучих: За границей некоторые люди устали от этой войны
Им наверняка так тяжело, бедненькие
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих рассказала, чувствуют ли за границей усталость от войны в Украине.
– Не встречаете ли вы за границей людей в так называемых белых пальто? С месседжами, типа люди гибнут с обеих сторон, вы должны капитулировать, чтобы не продолжать войну.
– По крайней мере, в легкой атлетике такого нет. Но все равно, когда за границей более-менее общаешься с местными, уже чувствуешь, что некоторые люди устали от этой войны, от украинцев. И часто ловишь себя на мысли, что их так много.
Но я стараюсь им напомнить, что камон мы воюем за нашу независимость, за ваш мир в Европе. Ибо если мы проигрываем, то проигрывает весь мир, а русские придут убивать вас.
Два года тому назад у меня был такой случай в Германии. Говорили тогда, что Украине нужно отдать части территории и будет гораздо легче.
Я приехала на СТО осмотреть машину. И меня на сервисе спросили, а почему вы не отдадите им эти территории, и все война закончится? Я начинаю доносить, что не кончится война.
Россияне начали ее еще в 2014 году, оккупировали Крым, часть Донецкой области и Луганской области. И сейчас они продолжают воевать. И потом они снова придут. Просто, блин, базовые вещи – сказала Ярослава.
Напомним, что ранее Магучих
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