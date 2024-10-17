Бех-Романчук появилась перед болельщиками в новом темном образе. Видео

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка примерила необычный для себя образ – черное вечернее платье. Соответствующий пост Марина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Надаль рассказал о влиянии Джоковича на свою карьеру.