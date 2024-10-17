Легкая атлетика
Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бех-Романчук появилась перед болельщиками в новом темном образе. Видео
Необычно для Марины
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка примерила необычный для себя образ – черное вечернее платье. Соответствующий пост Марина разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Надаль
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Назначение Тухеля, феерия Месси и восстановление Довбика. Главные новости за 16 октября
- Черный день для Англии, – Daily Mail о назначении Тухеля
- Вацко назвал 5 футболистов, которых следует вызвать в сборную
- Магучих прорекламировала одно из киевских кафе. Видео
- Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн