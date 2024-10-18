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Магучих поехала отдохнуть в Карпаты. Фото

Легкая атлетика
Обновлено

Удачного отпуска

Магучих поехала отдохнуть в Карпаты. Фото

фото - Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка отправилась в Карпаты, чтобы восстановиться и отдохнуть. Пост со снимками из горной местности она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Магучих поехала отдохнуть в Карпаты. Фото - изображение 1Магучих поехала отдохнуть в Карпаты. Фото - изображение 2

Напомним, что ранее Рой Джонс дал прогноз на реванш Усик-Фьюри.

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