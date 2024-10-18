Легкая атлетика
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Магучих поехала отдохнуть в Карпаты. Фото
Удачного отпуска
фото - Getty Images
Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка отправилась в Карпаты, чтобы восстановиться и отдохнуть. Пост со снимками из горной местности она разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Рой Джонс дал
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