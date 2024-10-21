Левченко проводит подготовку к следующему сезону в США. Видео

Украинская легкоатлетка, прыгунка в высоту Юлия Левченко поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка сейчас находится в Юджине (США), где проводит подготовку к следующему сезону. Соответствующий пост Юлия разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее президент НОК рассказал подробности по поводу дальнейшей карьеры Харлан.