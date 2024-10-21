  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Легкая атлетика
  4. Левченко проводит подготовку к следующему сезону в США. Видео
В тренде
Легкая атлетика
Легкая атлетика

Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Левченко проводит подготовку к следующему сезону в США. Видео

Легкая атлетика
Обновлено

Юлия активно тренируется

Левченко проводит подготовку к следующему сезону в США. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, прыгунка в высоту Юлия Левченко поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка сейчас находится в Юджине (США), где проводит подготовку к следующему сезону. Соответствующий пост Юлия разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее президент НОК рассказал подробности по поводу дальнейшей карьеры Харлан.

По теме
yellow-arrow
Перес рассказал, планирует ли выступать в Формуле-1 в следующем сезоне
yellow-arrow
Бех-Романчук показала свою первую нарисованную картину. Видео
yellow-arrow
Магучих поехала отдохнуть в Карпаты. Фото
Юлия Левченко
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости