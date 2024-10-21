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Левченко проводит подготовку к следующему сезону в США. Видео
Юлия активно тренируется
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, прыгунка в высоту Юлия Левченко поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка сейчас находится в Юджине (США), где проводит подготовку к следующему сезону. Соответствующий пост Юлия разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее президент НОК
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