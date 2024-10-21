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Бех-Романчук показала свою первую нарисованную картину. Видео

Легкая атлетика
Обновлено

Получилось неплохо

Бех-Романчук показала свою первую нарисованную картину. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка наконец-то завершила свою первую художественную работу – собственноручно нарисовала картину. Соответствующий пост Марина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Левченко показала видео и фото с тренировок в США.

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