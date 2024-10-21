Перес рассказал, планирует ли выступать в Формуле-1 в следующем сезоне

Пилот команды "Ред-Булл" Серхио Перес развеял слухи фанатов о возможном скором завершении карьеры в Формуле-1.

"Иногда фанаты подхватывают всяческие слухи, особенно у меня на родине, в связи с приближением Гран-при Мексики. Не хотел бы, чтобы мои поклонники были введены в заблуждение ложной информацией.

Просто хочу дать понять, что я 100% останусь здесь в следующем году. У меня есть контракт, и я буду его выполнять. Сейчас нужно просто разобраться с проблемами, которые сейчас есть с машиной" – сказал гонщик.