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Перес рассказал, планирует ли выступать в Формуле-1 в следующем сезоне
Более чем однозначно
Getty Images/Global Images Ukraine
Пилот команды "Ред-Булл" Серхио Перес развеял слухи фанатов о возможном скором завершении карьеры в Формуле-1.
"Иногда фанаты подхватывают всяческие слухи, особенно у меня на родине, в связи с приближением Гран-при Мексики. Не хотел бы, чтобы мои поклонники были введены в заблуждение ложной информацией.
Просто хочу дать понять, что я 100% останусь здесь в следующем году. У меня есть контракт, и я буду его выполнять. Сейчас нужно просто разобраться с проблемами, которые сейчас есть с машиной" – сказал гонщик.
Ранее Леклер
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