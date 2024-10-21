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Перес рассказал, планирует ли выступать в Формуле-1 в следующем сезоне

Легкая атлетика

Более чем однозначно

Перес рассказал, планирует ли выступать в Формуле-1 в следующем сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот команды "Ред-Булл" Серхио Перес развеял слухи фанатов о возможном скором завершении карьеры в Формуле-1.

"Иногда фанаты подхватывают всяческие слухи, особенно у меня на родине, в связи с приближением Гран-при Мексики. Не хотел бы, чтобы мои поклонники были введены в заблуждение ложной информацией.

Просто хочу дать понять, что я 100% останусь здесь в следующем году. У меня есть контракт, и я буду его выполнять. Сейчас нужно просто разобраться с проблемами, которые сейчас есть с машиной" – сказал гонщик.

Ранее Леклер прокомментировал победу на Гран-при США.

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