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Магучих показала подготовку к установлению мирового рекорда. Видео

Легкая атлетика
Обновлено

Типичный женский обряд

Магучих показала подготовку к установлению мирового рекорда. Видео

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка показала свою личную подготовку к установлению мирового рекорда (2,10 в Париже). Соответствующий пост Ярослава разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Усик рассказал об отношении к социальным сетям во время подготовки к поединкам.

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