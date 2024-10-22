Магучих показала подготовку к установлению мирового рекорда. Видео

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка показала свою личную подготовку к установлению мирового рекорда (2,10 в Париже). Соответствующий пост Ярослава разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Усик рассказал об отношении к социальным сетям во время подготовки к поединкам.