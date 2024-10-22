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Магучих показала подготовку к установлению мирового рекорда. Видео
Типичный женский обряд
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка показала свою личную подготовку к установлению мирового рекорда (2,10 в Париже). Соответствующий пост Ярослава разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Усик рассказал об
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