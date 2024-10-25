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Мировой рекорд Магучих в женских прыжках в высоту наконец-то ратифицировали
С момента достижения прошло уже немало времени
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Международная федерация легкой атлетики сообщила на своем сайте о ратификации мирового рекорда в женских прыжках в высоту, установленного украинкой Ярославой Магучих.
Несмотря на то, что с момента исторического достижения прошло почти 4 месяца, только сейчас организация официально подтвердила, что наша соотечественница обновила рекорд, который держался с 1987 года. Новый ориентир для всех участниц соревнований – 2 метра 10 см, на 1 см выше, чем прыгнула богарка Стефка Костадинова.
За время между прыжком и его ратификацией Магучих успела стать олимпийской чемпионкой и выиграть финал "Бриллиантовой лиги".
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