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Мировой рекорд Магучих в женских прыжках в высоту наконец-то ратифицировали

Легкая атлетика
Обновлено

С момента достижения прошло уже немало времени

Мировой рекорд Магучих в женских прыжках в высоту наконец-то ратифицировали

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Международная федерация легкой атлетики сообщила на своем сайте о ратификации мирового рекорда в женских прыжках в высоту, установленного украинкой Ярославой Магучих.

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Несмотря на то, что с момента исторического достижения прошло почти 4 месяца, только сейчас организация официально подтвердила, что наша соотечественница обновила рекорд, который держался с 1987 года. Новый ориентир для всех участниц соревнований – 2 метра 10 см, на 1 см выше, чем прыгнула богарка Стефка Костадинова.

За время между прыжком и его ратификацией Магучих успела стать олимпийской чемпионкой и выиграть финал "Бриллиантовой лиги".

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Источник:
World Athletics
Опубликовал: Александр Симченко
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