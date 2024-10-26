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Дорощук и Фельнер рассказали о совместных тренировках с Магучих

Легкая атлетика

Чемпионка делится опытом

Дорощук и Фельнер рассказали о совместных тренировках с Магучих

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский легкоатлет, метатель копья Артур Фельнер поделился опытом сотрудничества с олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира по прыжкам в высоту Ярославой Магучих.

"Конечно мне интересно. Я спрашиваю: "Как ты себя настраиваешь? Откуда у тебя мотивация прыгать, когда ты уже мировая рекордсменка?" Она рассказывает, и это тоже дает мне подобный опыт. Я уже понимаю, как она с этим справляется, и беру что-то себе из этого.

Секретами не делится, но я у нее очень часто спрашиваю. Был с ней на старте Бриллиантовой лиги в Париже, когда она побила мировой рекорд – сказал Фельнер.

Также опытом совместной работы делится еще один украинский прыгун в высоту Олег Дорощук.

"Тренер мне пишет план – я его выполняю. Может, Татьяна (Степанова - прим) мне помогает и что-то техническое подсказывает, что-то общее. Вместе тренируемся, работа все равно разная" – сказал Олег.

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Источник:
Suspilne
Опубликовал: Андрей Хижняк
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