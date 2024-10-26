Магучих признали лучшей легкоатлеткой Европы

Ярослава Магучих получила приз "Лучшая легкоатлетка в Европе". Украинке вручили награду на церемонии награждения European Athletics Awards. Мероприятие прошло в столице Северной Македонии Скопье.

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За победу также боролись две бегунки – Фэмке Бол из Нидерландов и британка Кили Ходжкинсон. В 2022 и 2023 годах Магучих была финалисткой номинации, а в этом году впервые выиграла.

В 2024 году Ярослава стала Олимпийской чемпионкой, установила мировой рекорд, выиграла чемпионат Европы, финал Бриллиантовой лиги, а также завоевала серебро в ЧМ в помещении.