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Магучих прокомментировала победу в номинации Athlete of the Year Awards-2024

Легкая атлетика

За такое не грех и выпить

Магучих прокомментировала победу в номинации Athlete of the Year Awards-2024

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Ярослава Магучих прокомментировала победу в номинации "лучшая спортсменка года" от European Athletics. Ее слова цитирует официальный сайт организации:

"Это был, по-моему, самый успешный год для меня. Потому что многие мечты сбылись. Особенно мировой рекорд и золотая олимпийская медаль для моей страны.

Но для меня, как для спортсменки и украинки, важна каждая победа, потому что это моя возможность говорить о ситуации в моей стране, о том, что мы продолжаем бороться на разных полях" – сказала Ярослава.

Напомним, что ранее Дорощук и Фельнер рассказали о совместных тренировках с Магучих.

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