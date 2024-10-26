Магучих прокомментировала победу в номинации Athlete of the Year Awards-2024

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Ярослава Магучих прокомментировала победу в номинации "лучшая спортсменка года" от European Athletics. Ее слова цитирует официальный сайт организации:

"Это был, по-моему, самый успешный год для меня. Потому что многие мечты сбылись. Особенно мировой рекорд и золотая олимпийская медаль для моей страны.

Но для меня, как для спортсменки и украинки, важна каждая победа, потому что это моя возможность говорить о ситуации в моей стране, о том, что мы продолжаем бороться на разных полях" – сказала Ярослава.