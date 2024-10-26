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Магучих прокомментировала победу в номинации Athlete of the Year Awards-2024
За такое не грех и выпить
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Ярослава Магучих прокомментировала победу в номинации "лучшая спортсменка года" от European Athletics. Ее слова цитирует официальный сайт организации:
"Это был, по-моему, самый успешный год для меня. Потому что многие мечты сбылись. Особенно мировой рекорд и золотая олимпийская медаль для моей страны.
Но для меня, как для спортсменки и украинки, важна каждая победа, потому что это моя возможность говорить о ситуации в моей стране, о том, что мы продолжаем бороться на разных полях" – сказала Ярослава.
Напомним, что ранее Дорощук и Фельнер
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