Магучих: Этот год был один из самых успешных периодов для меня

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира, олимпийская чемпионка и рекордсменка Ярослава Магучих поделилась своими эмоциями после победы в номинации "Спортсменка года" от European Athletics:

"Этот год был один из самых успешных периодов для меня. Конечно, это честь быть здесь и получить, наконец, эту награду. Это как возвращение к 2019 году, когда я получила награду "Молодая звезда", и это подтолкнуло меня продолжать работать, продолжать учиться, и теперь я наконец-то получила свою награду.

Конечно, это особый момент для меня. Особенно в это сложное для Украины время. Но я счастлива быть здесь, и эта награда для всех моих людей в Украине. И я надеюсь, что сейчас она принесет немного счастья. И надеюсь, что я дам еще немного мотивации для нашего молодого поколения, чтобы работать дальше" – цитирует слова украинки официальный сайт организации.