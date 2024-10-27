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Магучих: Этот год был один из самых успешных периодов для меня
Трудно спорить
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, чемпионка мира, олимпийская чемпионка и рекордсменка Ярослава Магучих поделилась своими эмоциями после победы в номинации "Спортсменка года" от European Athletics:
"Этот год был один из самых успешных периодов для меня. Конечно, это честь быть здесь и получить, наконец, эту награду. Это как возвращение к 2019 году, когда я получила награду "Молодая звезда", и это подтолкнуло меня продолжать работать, продолжать учиться, и теперь я наконец-то получила свою награду.
Конечно, это особый момент для меня. Особенно в это сложное для Украины время. Но я счастлива быть здесь, и эта награда для всех моих людей в Украине. И я надеюсь, что сейчас она принесет немного счастья. И надеюсь, что я дам еще немного мотивации для нашего молодого поколения, чтобы работать дальше" – цитирует слова украинки официальный сайт организации.
Напомним, ранее Верняев
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