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Магучих в Днепре посетила концерт известной украинской певицы. Фото
Время для развлечений
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка в своем родном городе Днепре посетила концерт известной певицы Нади Дорофеевой. Соответствующий снимок Ярослава разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Билодид
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