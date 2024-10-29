Магучих в Днепре посетила концерт известной украинской певицы. Фото

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка в своем родном городе Днепре посетила концерт известной певицы Нади Дорофеевой. Соответствующий снимок Ярослава разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Билодид поздравила спортивный мир с международным днем ​​дзюдо.