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Магучих в Днепре посетила концерт известной украинской певицы. Фото

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Магучих в Днепре посетила концерт известной украинской певицы. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка в своем родном городе Днепре посетила концерт известной певицы Нади Дорофеевой. Соответствующий снимок Ярослава разместила на своей официальной странице в Instagram.

Магучих в Днепре посетила концерт известной украинской певицы. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Билодид поздравила спортивный мир с международным днем ​​дзюдо.

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