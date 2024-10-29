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Саладуха – о Магучих: Это феноменальные спортсмены, они рождаются раз в 37 лет

Легкая атлетика
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Точнее и не скажешь

Саладуха – о Магучих: Это феноменальные спортсмены, они рождаются раз в 37 лет

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Народный депутат Украины, экс-легкоатлетка Ольга Саладуха прокомментировала победу Ярославы Магучих в номинации "Спортсменка года". Ее слова цитирует Sport-Express:

"Мы говорим, что это бриллиант. Талантливый человек, которому дается этот прыжок, она летает. Птичка? Да, это полет птички. В свои 22 года она сделала что-нибудь фантастическое. Ибо легкая атлетика – это такой вид спорта, где успех приходит после 25 лет, как правило.

Я помню, что для прыгунок после 26 все только начинается. А Ярослава в 22 года устанавливает мировой рекорд 2.10.

Мне хочется, чтобы она еще и еще искала в себе силу, мотивацию, не завершала свое развитие. Она хочет готовиться на следующие Олимпийские игры и попытаться побить там олимпийский рекорд.

Это феноменальные спортсмены, они рождаются раз в 37 лет, наверное. Она талантлива, трудолюбива, кайфует от этого. Ярослава любит легкую атлетику, она – королева" – сказала Ольга.

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